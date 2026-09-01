Tijdstip PSV-wedstrijden tegen Twente en Sparta gewijzigd

PSV speelt op andere tijdstippen tegen FC Twente en Sparta Rotterdam. De KNVB heeft deze wijzigingen doorgevoerd vanwege het Europese speelschema.

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De Nederlandse voetbalbond heeft de aanvangstijden van twee Eredivisiewedstrijden van PSV aangepast. Het gaat om de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam en het uitduel bij FC Twente. Deze veranderingen zijn gemaakt om rekening te houden met de Europese verplichtingen van PSV.

De wedstrijd tegen Sparta Rotterdam in Eindhoven, die eerst gepland stond voor zondag 13 september om half drie in de middag, begint nu om acht uur ’s avonds. Het duel tegen FC Twente in Enschede op zondag 20 september start voortaan om half drie in plaats van kwart voor vijf.

De aanpassingen zorgen ervoor dat PSV meer rust heeft tussen de Europese wedstrijden en de competitieduels. Dit kan van invloed zijn op het speelschema van andere teams en fans die hun bezoek plannen.