Jumbo roept opnieuw kazen terug om listeriabacterie

Jumbo roept opnieuw een paar soorten kaas terug, omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de listeriabacterie. Het gaat om de producten Jumbo Lepelkaasje en Jumbo Kaasplateau Verrassend, met alle houdbaarheidsdata.

Vorige week riep de supermarktketen uit Veghel ook al gorgonzola en brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie.

De bacterie komt voornamelijk voor op langdurig gekoelde producten die vervolgens zonder verhitting worden gegeten.

Besmettingen met listeria zijn redelijk uniek in Nederland. Volgens het Voedingscentrum kunnen de gevolgen ernstig zijn. Vooral zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Vrouwen in verwachting kunnen een miskraam krijgen door een besmetting.

Eerder op dinsdag waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de worst Salame Tradizionale van Galbani. In het product met houdbaarheidsdatum 23 oktober 2026 kunnen "vreemde voorwerpen" zitten.