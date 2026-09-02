Verkeersregelaar zwaar mishandeld door bestuurder die de straat niet in mag
Een vrouwelijke verkeersregelaar heeft zondag in Kaatsheuvel een gebroken knieschijf opgelopen na een zware mishandeling door een automobilist. Dat gebeurde tijdens de wielerwedstrijd Hil en Moer. De bestuurder wilde een straat in rijden waar hij niet in mocht en werd boos toen hij werd tegengehouden. Het verkeersregelaarsteam Loon op Zand is verbijsterd en zoekt getuigen van de mishandeling.
"Mijn collega hield de man tegen toen hij een straat wilde inrijden waar wielrenners doorheen zouden komen", vertelt een van de bestuursleden van het verkeersregelaarsteam. "Ze gaf een stopteken, maar de man reed alsnog zachtjes door, waarop ze tegen de auto aantikte en duidelijk maakte dat dat niet mocht."
Kinderen in auto
De man reageerde woedend. "Hij stapte uit, liep naar haar toe en schopte haar tegen haar knieën. Ze viel op de grond en kreeg nog een trap in haar nek. In de auto zaten ook een vrouw en twee kinderen. Niet bepaald een goed voorbeeld. Zijn vrouw riep: "Doe dat nou niet!" Hij stapte weer in en is weggereden."
Twee mensen zagen alles gebeuren en hielpen de vrouw overeind. De volgende dag werd na een bezoek aan het ziekenhuis duidelijk dat de verkeersregelaar haar knie heeft gebroken. "Ze is zes weken uit de roulatie en zit flink aan de pijnstillers", zegt het bestuurslid. "Ze moet wachten tot ze is hersteld en mag tot die tijd niks doen. Gelukkig hoeft ze niet geopereerd te worden."
"Uitschelden is de standaard, nu gaan mensen echt trappen uit kwaadheid."
Er is weinig informatie bekend over de dader. "We weten alleen dat hij in een grijze auto reed. Mijn collega was natuurlijk van slag en heeft het kenteken bijvoorbeeld niet gezien. We zijn daarom op zoek naar getuigen, zoals de mensen die de vrouw hielpen. Zij hebben alles gezien en we hopen dat ze ons meer weten te vertellen zodat we aangifte kunnen doen. Ze hadden wat haast waardoor is vergeten telefoonnummers uit te wisselen."
Bodycams
Het verkeersregelaarsteam heeft zoiets als dit nog nooit meegemaakt. "Gelukkig niet. Verbaal worden we regelmatig uitgescholden, dat is de standaard. Maar nu gaan mensen echt trappen uit kwaadheid. Dat kan niet door de beugel. Je zou er over na gaan denken om bodycams aan te schaffen voor de verkeersregelaars, maar daarmee word je als organisatie ook weer op kosten gejaagd."
Het slachtoffer is volgens het bestuur erg geschrokken maar deinst niet terug na de mishandeling. "Ze heeft al gezegd dat ze wel verkeersregelaar wil blijven want ze vindt het op zich leuk werk. We gaan zeker kijken of ze de eerstvolgende keer op een plek kan staan samen met iemand anders, of op een plek waar het niet verboden is in te rijden zoals een parkeerplaats. Dat triggert minder."