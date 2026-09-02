Verkeersregelaar zwaar mishandeld door bestuurder die de straat niet in mag

Een vrouwelijke verkeersregelaar heeft zondag in Kaatsheuvel een gebroken knieschijf opgelopen na een zware mishandeling door een automobilist. Dat gebeurde tijdens de wielerwedstrijd Hil en Moer. De bestuurder wilde een straat in rijden waar hij niet in mocht en werd boos toen hij werd tegengehouden. Het verkeersregelaarsteam Loon op Zand is verbijsterd en zoekt getuigen van de mishandeling.

"Mijn collega hield de man tegen toen hij een straat wilde inrijden waar wielrenners doorheen zouden komen", vertelt een van de bestuursleden van het verkeersregelaarsteam. "Ze gaf een stopteken, maar de man reed alsnog zachtjes door, waarop ze tegen de auto aantikte en duidelijk maakte dat dat niet mocht." Kinderen in auto

De man reageerde woedend. "Hij stapte uit, liep naar haar toe en schopte haar tegen haar knieën. Ze viel op de grond en kreeg nog een trap in haar nek. In de auto zaten ook een vrouw en twee kinderen. Niet bepaald een goed voorbeeld. Zijn vrouw riep: "Doe dat nou niet!" Hij stapte weer in en is weggereden."

Twee mensen zagen alles gebeuren en hielpen de vrouw overeind. De volgende dag werd na een bezoek aan het ziekenhuis duidelijk dat de verkeersregelaar haar knie heeft gebroken. "Ze is zes weken uit de roulatie en zit flink aan de pijnstillers", zegt het bestuurslid. "Ze moet wachten tot ze is hersteld en mag tot die tijd niks doen. Gelukkig hoeft ze niet geopereerd te worden."

"Uitschelden is de standaard, nu gaan mensen echt trappen uit kwaadheid."