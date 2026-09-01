Deur weggeblazen door explosie bij flatgebouw in Rosmalen

Een explosie heeft dinsdagavond rond half tien voor flinke schade gezorgd bij een flatgebouw aan de Fort Prins Willem in Rosmalen. Door de knal werd de deur weggeblazen en sneuvelden meerdere ramen.

Redactie Geschreven door

De politie vermoedt dat er zwaar vuurwerk is gebruikt. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn.

De politie doet onderzoek. Een specialist van het Team Explosieven Verkenning (TEV) is onderweg voor verder onderzoek. In de straat Fort Prins Willem staan drie flatgebouwen. Het flatgebouw waar de explosie plaatsvond was het gebouw dat kruist met de Nicolaas Fierlandsstraat. Volgens Dtv Nieuws is het een van de flats die plaats gaan maken voor 320 tot 400 nieuwe huizen.