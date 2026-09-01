Vito van Crooij naar Willem II

Willem II heeft Vito van Crooij vastgelegd. De aanvaller tekent in Tilburg een contract voor een jaar, met een optie voor nog een jaar.

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Van Crooij komt over van N.E.C. en heeft ruime ervaring in de Eredivisie. Hij speelde eerder voor VVV-Venlo, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en het Saoedische Al-Wehda. Bij N.E.C. keerde hij terug in Nederland en speelde hij afgelopen seizoen.

In totaal heeft de aanvaller 221 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan. Hij scoorde daarin 44 keer en gaf evenveel assists. Door zijn veelzijdigheid is hij op meerdere posities inzetbaar.

Tilburgse sfeer

Van Crooij kijkt uit naar zijn tijd bij Willem II. Hij noemt het een prachtige club met een trouwe achterban. Vooral de sfeer in het stadion spreekt hem aan. Hij wil minuten maken en belangrijk zijn voor het team.

Technisch directeur Freek Heerkens is enthousiast over de komst van de ervaren speler. Hij benadrukt dat Van Crooij zich heeft bewezen in de Eredivisie en met zijn kwaliteiten een waardevolle toevoeging is voor de selectie.