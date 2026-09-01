Magische musical in Haagse Beemden

De Haagse Beemden viert haar 50-jarig bestaan met een sprookjesachtige musical. Theatrada presenteert 'De Betovering van de Haagse Beemden', een voorstelling vol muziek, humor en avontuur in Breda.

Gevonden voor jou

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de wijk Haagse Beemden brengt Theatrada een bijzondere musical naar Breda. Het stuk, genaamd 'De Betovering van de Haagse Beemden', belooft een magische ervaring te worden met een mix van muziek, avontuur, humor en verwondering.

De voorstellingen staan gepland voor 11, 12 en 13 juni 2027 en vinden plaats in de Lucaskerk in Breda. Het script is in de maak, en de voorbereidingen zijn in volle gang. Theatrada zoekt enthousiaste mensen die willen meewerken, zowel op het podium als achter de schermen.

Meedoen aan de productie

Acteren, zingen of helpen met decor, techniek, kostuums, grime of productie: iedereen met interesse is welkom. Ervaring is niet vereist, maar enthousiasme en betrokkenheid zijn belangrijk. Op vrijdag 11 september om half acht 's avonds organiseert Theatrada een informatieavond in de Lucaskerk, waar je meer kunt horen over de musical en hoe je kunt meedoen.