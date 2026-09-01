Fietstocht langs projecten energietransitie in West-Brabant

Vrijdag 11 september organiseren fietsgidsen een tocht langs energietransitie-projecten in West-Brabant. De route van 57 kilometer start om tien uur ’s ochtends bij Intratuin aan de Terheijdenseweg in Breda.

Gevonden voor jou

De fietstocht wordt georganiseerd door Gilde De Baronie in samenwerking met Regionale Energietransitie West-Brabant. Tijdens de tocht worden verschillende projecten bezocht die mogelijke oplossingen bieden voor de overgang naar een toekomst zonder aardgas. Deze energietransitie is onderdeel van het klimaatakkoord, dat stelt dat alle woningen in Nederland in 2050 van het aardgas afgesloten moeten zijn.

Het vertrekpunt van de tocht is Intratuin aan de Terheijdenseweg 296 in Breda. Deelnemers starten om tien uur ’s ochtends en de fietstocht eindigt naar verwachting rond zes uur ’s avonds. De route heeft een lengte van ongeveer 57 kilometer.

De fietsgidsen hebben een aantal interessante locaties geselecteerd die laten zien hoe de energietransitie in de regio wordt aangepakt. Bezoekers krijgen hier inzicht in de uitdagingen en oplossingen die bij deze grote verandering komen kijken.