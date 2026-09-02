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Explosie bij huis in Oss, gezin met jonge kinderen ongedeerd
Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 06:59
Een huis aan de Repelstraat in Oss is dinsdagavond beschadigd geraakt door een explosie. Op het moment van de ontploffing was een gezin met jonge kinderen thuis. Niemand raakte gewond.
De explosie gebeurde iets na 23.00 uur. Door de knal werd de voorruit van de woning volledig vernield. Glasscherven kwamen in de voortuin terecht.
Een specialist van het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam naar het huis voor onderzoek. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en doet woensdag buurtonderzoek.
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