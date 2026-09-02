Werkzaamheden aan bruggen in Valkenswaard vanaf 9 september

Vanaf woensdag 9 september worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan zes bruggen in Valkenswaard. Het gaat om conserverings- en schilderwerk om de bruggen veilig en toekomstbestendig te maken. De werkzaamheden duren naar verwachting één week per brug en kunnen verkeershinder veroorzaken.

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De onderhoudswerkzaamheden starten op woensdag 9 september en worden gefaseerd uitgevoerd. Het gaat om zes bruggen: De Peeschoor, De Dommelbrug, Beatrixbrug, Leenderbrug, Deelshurkerbrug en Weteringsbrug. De planning per brug hangt af van de weersomstandigheden.

De eerste brug waar gewerkt wordt, is De Peeschoor aan de Peedijk. Dit gebeurt vanaf 9 september en de weg wordt tijdelijk volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding loopt via de Dorpsstraat en Bruggerdijk en wordt ter plekke aangegeven. Houd rekening met extra reistijd.

Verkeersmaatregelen

Tijdens het onderhoud aan de bruggen worden verkeersmaatregelen genomen. Dit moet zorgen voor een veilige werkomgeving en zoveel mogelijk doorgang voor verkeer. Omleidingen en alternatieve routes worden ter plaatse duidelijk aangegeven.

Woningen blijven bereikbaar en omwonenden zijn vooraf geïnformeerd. De gemeente Valkenswaard probeert de overlast voor inwoners en verkeer zo veel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden aan de overige bruggen beginnen op 14 september bij De Dommelbrug en eindigen op 2 oktober bij de Weteringsbrug. Iedere brug zal naar verwachting één week in onderhoud zijn.