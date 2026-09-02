Wandeling in Vught tijdens Suïcidepreventieweek

In Vught wordt op donderdag 10 september een speciale wandeling gehouden tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week. De actie, genaamd Walk into the Light, start vroeg in de ochtend bij de IJzeren Man. Het doel is aandacht vragen voor suïcidepreventie en mentale gezondheid.

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Van 7 tot en met 13 september is het de Wereld Suïcide Preventie Week. Tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor mentale gezondheid en suïcidale gedachten bespreekbaar gemaakt. Een van de initiatieven is Walk into the Light, een wandelactie die mensen samenbrengt rondom dit thema.

Op donderdag 10 september vindt in Vught een editie van Walk into the Light plaats. De wandeling wordt georganiseerd door Reinier van Arkel in samenwerking met Stichting Suïcide Preventie Centrum. Deelnemers verzamelen vanaf zes uur ’s ochtends bij de IJzeren Man, aan de Boslaan 43. Om kwart over zes vertrekt de groep voor een route van ongeveer drie kilometer door een rustige, natuurlijke omgeving.

Reflectie bij zonsopkomst

Rond zonsopkomst is er een moment van gezamenlijke reflectie. Dit kan een moment van herdenken zijn, samen stil zijn of simpelweg nadenken. Na afloop is er een gezamenlijk ontbijt en ruimte voor ontmoeting en gesprek. Iedereen die direct of indirect geraakt is door suïcidaliteit, zoals nabestaanden, naasten, mensen met eigen ervaringen en professionals, is welkom.

Met deze wandeling willen de organisatoren aandacht vragen voor het belang van openheid over mentale gezondheid. Door samen letterlijk het licht tegemoet te lopen, wordt het taboe rond suïcidaliteit doorbroken. Het initiatief sluit aan bij de boodschap van de Suïcidepreventieweek: verbinding, aandacht en hoop.

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