Weg Netersel-Bladel dicht vanwege snoeiwerkzaamheden

De weg tussen Netersel en Bladel gaat tijdelijk dicht vanwege snoeiwerkzaamheden. Van maandag 7 tot en met vrijdag 18 september worden bomen langs De Muilen en Neterselseweg gesnoeid. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer kan de weg gedeeltelijk blijven gebruiken.

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De afsluiting geldt op werkdagen van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september en van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september. Dagelijks is de weg niet toegankelijk tussen half acht ’s ochtends en half vijf ’s middags.

De bomen langs dit traject zijn groot en de weg is smal, wat zorgt voor een onveilige situatie tijdens het snoeien. Daarom is gekozen voor een volledige afsluiting voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld om het verkeer in goede banen te leiden.

Lokaal verkeer deels toegang

Voor lokaal verkeer blijft de weg in gedeelten toegankelijk. Het advies is om de tijdelijke bebording en aanwijzingen ter plekke goed op te volgen. Dit helpt om de werkzaamheden veilig en efficiënt te laten verlopen.

De gemeente Bladel probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. De snoeiwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de bomen langs het traject goed te onderhouden en de verkeersveiligheid te garanderen.