Bouchouari tekent langdurig contract bij NAC Breda

NAC Breda heeft Mohamed Bouchouari vastgelegd. De Belgisch-Marokkaanse voetballer, die eerder in Nederland speelde, tekent een langdurig contract bij de club. Hij sluit woensdag aan bij de selectie van hoofdtrainer Carl Hoefkens.

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Mohamed Bouchouari heeft zijn handtekening gezet onder een langdurig contract bij NAC Breda. De 25-jarige speler kan zowel als verdediger en middenvelder uit de voeten en is tweebenig, waardoor hij op meerdere posities inzetbaar is. Technisch directeur Peter Maas ziet in hem een belangrijke versterking voor de komende seizoenen.

Bouchouari heeft al de nodige ervaring opgedaan. Hij speelde eerder in de jeugdopleiding van PSV en was actief in de Eredivisie bij FC Emmen. Daarna volgden periodes bij Belgische clubs zoals Zulte Waregem en Anderlecht, en ging hij via Rodez AF in de Franse Ligue 2 naar Wydad AC in Marokko. In zijn carrière speelde hij bijna 150 officiële wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde en veertien assists gaf.

Terugkeer naar Nederland

De voetballer is blij met zijn terugkeer naar Nederland. Hij kent NAC Breda nog uit zijn tijd bij FC Emmen en kijkt uit naar zijn eerste wedstrijd voor de club. Woensdag voegt hij zich bij de selectie van trainer Carl Hoefkens, waarmee hij zich gaat voorbereiden op het nieuwe seizoen.

NAC hoopt met Bouchouari een veelzijdige speler in huis te hebben die zowel aanvallend als verdedigend kan bijdragen. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn debuut zal maken in het Rat Verlegh Stadion, tijdens het bekende 'Avondje NAC'.