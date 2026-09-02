Raadhuis en milieustraat Zundert dicht tijdens Corso

In Zundert zijn het raadhuis en de milieustraat op maandag 7 september gesloten vanwege het jaarlijkse bloemencorso. De locaties zijn ook telefonisch niet bereikbaar.

Gevonden voor jou

Vanwege het Corso Zundert blijven het raadhuis en de milieustraat op maandag 7 september gesloten. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en heeft een grote impact op de gemeente, waardoor bepaalde gemeentelijke diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Op dinsdag 8 september zijn de medewerkers van het raadhuis weer bereikbaar. De milieustraat blijft een dag langer gesloten en opent pas op woensdag 9 september.

Corso Zundert is een jaarlijks evenement waarbij praalwagens met bloemen door de straten trekken. Het corso zorgt voor drukte in het centrum en omliggende gebieden, wat de sluiting van gemeentelijke voorzieningen verklaart.

Voor vragen of afspraken kun je vanaf dinsdag weer terecht bij het raadhuis en vanaf woensdag bij de milieustraat.