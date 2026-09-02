Vitaliteitsdag in Vlijmen voor 65-plussers

Op zaterdag 3 oktober vindt in Vlijmen een gratis Vitaliteitsdag plaats voor senioren uit de gemeente Heusden. Het evenement staat in het teken van gezond en vitaal ouder worden. Bezoekers zijn welkom tussen 09.30 en 16.00 uur in sporthal Die Heygrave.

Gevonden voor jou

De Vitaliteitsdag biedt een uitgebreid programma speciaal voor 65-plussers. Zo is er een gezondheidstest, waarbij fysiotherapeuten een valrisicotest uitvoeren en specialisten van het Jeroen Bosch ziekenhuis een gezondheidscheck doen. Voor deze test zat het aantal beschikbare plekken al snel vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

Daarnaast is er een informatiemarkt met verschillende organisaties die zich richten op gezondheid en vitaliteit. Hier kunnen bezoekers praktische informatie krijgen en kennismaken met sociale en sportieve activiteiten. Het doel is om senioren te helpen bij het behouden van een actieve en gezonde levensstijl.

Koffie en thee na afloop

Na afloop van de activiteiten is er ruimte om na te genieten met een kopje koffie of thee in de kantine. Het evenement biedt zo niet alleen inhoudelijke informatie, maar ook een moment van ontspanning en gezelligheid.

De Vitaliteitsdag is een initiatief van Stichting de Schroef in samenwerking met de gemeente Heusden en andere lokale organisaties, waaronder Bijeen Heusden en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Sporthal Die Heygrave in Vlijmen is zaterdag helemaal ingericht om senioren te ontvangen.

Deelnemers hoeven zich niet van tevoren aan te melden en kunnen vrij binnenlopen. Het evenement duurt van 09.30 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk.