Vrijwilligersmarkt in Drunen: ontdek de wereld van vrijwilligerswerk

Op zaterdag 19 september vindt in De Voorste Venne in Drunen een vrijwilligersmarkt plaats. Van 13.00 tot 16.00 uur presenteren organisaties uit Heusden en Waalwijk zich. Bezoekers kunnen diverse activiteiten beleven en ontdekken wat vrijwilligerswerk hen kan bieden.

Gevonden voor jou

De vrijwilligersmarkt wordt georganiseerd door HeusdenvoorElkaar, het steunpunt voor vrijwilligerswerk in de gemeente Heusden. Het evenement is bedoeld om mensen te laten ervaren hoe leuk en waardevol vrijwilligerswerk kan zijn. Door deze inzet kun je nieuwe mensen leren kennen, jezelf ontwikkelen en voldoening halen uit je werk.

Bij binnenkomst kunnen bezoekers een Talentscan doen om te ontdekken waar hun sterke punten liggen. Daarna zijn er allerlei activiteiten om te beleven, zoals fietsen op een duofiets, achter het stuur van een buurtbus stappen of meedoen aan een boekensorteer-challenge. Ook leren bezoekers hoe ze een verdachte situatie kunnen herkennen.

Gratis toegang

De markt is toegankelijk voor iedereen en de entree is gratis. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven. Naast organisaties uit Heusden zijn ook enkele verenigingen uit Waalwijk aanwezig. Bij elk kraampje is er iets te doen of te beleven, waardoor het een echte 'beleefmarkt' wordt.

De vrijwilligersmarkt wordt gehouden op zaterdag 19 september van 13.00 tot 16.00 uur in De Voorste Venne in Drunen. Het evenement biedt een laagdrempelige manier om kennis te maken met vrijwilligerswerk en de verschillende mogelijkheden die er zijn in de regio.