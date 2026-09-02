Falcon Leap brengt internationale luchtoefening naar Brabant

Vliegbasis Eindhoven staat van 7 tot en met 18 september in het teken van Falcon Leap. Tijdens deze internationale luchtlandingsoefening trainen militairen uit meerdere landen het droppen van vracht en parachutisten. De Koninklijke Landmacht en tien internationale partners verzorgen het transport. Zweden doet dit jaar voor het eerst mee.

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Falcon Leap wordt georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, samen met het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht. De oefening eindigt op zaterdag 19 september met de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede.

Tijdens de oefening worden vracht en parachutisten gedropt in internationaal verband. Verschillende transportvliegtuigen uit diverse landen, waaronder Portugal met een C-390, voeren deze drops uit. Dit toestel, aangeschaft door de Koninklijke Luchtmacht als vervanger van de C-130, maakt zijn debuut tijdens Falcon Leap.

Laagvliegende toestellen

De toestellen stijgen op vanaf Vliegbasis Eindhoven en keren daar ook terug. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van Twente Airport. Dropzones zijn onder andere de Ginkelse Heide, Hechtelse Heide en Marnewaard. Gedurende de oefening vliegen de toestellen lager dan normaal, wat hen beter zichtbaar en hoorbaar maakt. Dit gebeurt in twee blokken: van één tot vijf uur ’s middags en van zeven tot elf uur ’s avonds.

Falcon Leap is bedoeld om de samenwerking en inzetbaarheid van internationale eenheden te trainen, zowel voor militaire als humanitaire opdrachten. Bij de voorbereiding van de oefening wordt geprobeerd de overlast voor omwonenden te beperken, al kan hinder niet volledig worden voorkomen. Exacte tijden en locaties van parachutesprongen worden niet gedeeld om de veiligheid te waarborgen.

Zweden neemt dit jaar voor het eerst deel aan de oefening, wat een bijzondere toevoeging is. Falcon Leap biedt een belangrijke kans om de internationale samenwerking verder te versterken en de vliegers inzetgereed te houden.