Verspillingsvrije Week: gratis hulpmiddelen in Deurne

De Verspillingsvrije Week van 7 tot en met 13 september vraagt landelijk aandacht voor voedselverspilling. In Deurne kun je gratis hulpmiddelen ophalen om slimmer met eten om te gaan.

Gevonden voor jou

Tijdens de Verspillingsvrije Week worden praktische hulpmiddelen uitgedeeld om voedselverspilling te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan koelkaststickers met bewaartips, tapes voor producten die als eerste op moeten en voorraadplakkers om overzicht te houden.

Met de koelkaststicker kun je snel zien waar je groente en fruit het beste bewaart. De "eerst op tape" helpt je om producten in je koelkast of kast die bijna over de datum zijn meteen op te merken. De nieuwe voorraadplakkers geven je een handig overzicht van wat je nog in huis hebt en waar je het kunt vinden.

Gratis op verschillende locaties

De hulpmiddelen zijn gratis af te halen van 7 tot en met 13 september op verschillende plekken in Deurne. Je kunt terecht bij Het Huis voor de Samenleving, De Ossenbeemd, de Albert Heijn in Liessel, Xandra's Super in Neerkant en de Gouden Helm in Helenaveen.

De voorraad is beperkt, dus op is op. Met deze hulpmiddelen kun je meteen aan de slag om voedselverspilling tegen te gaan.