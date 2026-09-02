Melding gesloten bodemenergiesysteem bij Kaldersedijk in Helmond

Bij Kaldersedijk 3B in Helmond is een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem. Het betreft een kennisgeving van Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V.

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Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft een melding gedaan voor het aanleggen en in gebruik nemen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem wordt gerealiseerd op Kaldersedijk 3B in Helmond.

De melding is op 26 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Helmond. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat het hier om een kennisgeving. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken.