Opslag van propaan gemeld in Geffen

In Geffen is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een tank aan de Bergstraat.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 26 augustus 2026 een melding ontvangen voor het opslaan van propaan in een propaantank. Het gaat om een locatie aan de Bergstraat 47A in Geffen.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026082600284 en zaaknummer Z/513351.