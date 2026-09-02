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Grond wordt toegepast aan Spaanderstraat in Oss
Vandaag om 09:56
Burgemeester en wethouders van Oss hebben een melding ontvangen voor het toepassen van grond aan de Spaanderstraat 41.
Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Oss een melding ontvangen over het toepassen van grond aan de Spaanderstraat 41. Het gaat om een activiteit die onder het Besluit activiteiten leefomgeving valt. Bij dit besluit moeten bepaalde milieuregels worden gevolgd om de bodemkwaliteit te beschermen.
De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026070801284 en zaaknummer Z/510528. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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