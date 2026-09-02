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Vergunningsvrije aanbouw op Ambrosius Rozendaelstraat in Geertruidenberg
Vandaag om 09:56
Een vergunningsvrije aanvraag voor een aanbouw in Geertruidenberg is goedgekeurd.
Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een aanvraag vergunningsvrij verklaard voor een aanbouw op het adres Ambrosius Rozendaelstraat 3. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.
De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00000549. De bijbehorende stukken en de eindbrief zijn op verzoek in te zien. Bezwaar maken tegen deze beslissing is niet mogelijk.
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