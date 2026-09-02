Raam in zijgevel Raamsdonksveer mag dichtgemetseld worden

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het dichtmetselen van een raam in de zijgevel van een woning aan de Benraatshoef 7 in Raamsdonksveer. Het besluit is op 27 augustus genomen.

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Het gaat om één van de vier ramen in de zijgevel van het pand. De aanvraag valt onder de categorie bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De vergunning maakt het mogelijk om het raam definitief te verwijderen door het dicht te metselen.

Wie het volledige besluit en de bijbehorende stukken wil inzien, kan daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente Geertruidenberg. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00000625.