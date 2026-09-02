Procedure verlengd voor verbouwing verpakkingsinstallatie in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft besloten de termijn te verlengen voor een aanvraag voor een interne verbouwing en uitbreiding van een verpakkingsinstallatie aan de Centraleweg.

Gevonden voor jou

Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg het besluit genomen om de procedure voor de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000591 te verlengen. Het gaat om een interne verbouwing van de verpakkingsinstallatie en een uitbreiding van de milieuactiviteit op de locatie aan de Centraleweg 52.

De verlenging van de procedure geldt voor een periode van zes weken. Dit betekent dat de behandeling van de aanvraag langer gaat duren dan eerder gepland.