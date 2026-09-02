Tijdelijke vergunning voor steiger in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft een tijdelijke vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger aan de Vismarktstraat 5. De steiger mag worden gebruikt van 22 september tot en met 7 oktober 2026.

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Op 24 augustus heeft de gemeente besloten een vergunning te verlenen voor de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000677. Het gaat om het opslaan van roerende zaken op deze locatie.

Het besluit geldt voor een beperkte periode en is specifiek bedoeld voor het plaatsen van een steiger. De locatie bevindt zich aan de Vismarktstraat 5 in Geertruidenberg.