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Kozijnen vervangen op Wolvendonk 3 in Raamsdonksveer
Vandaag om 09:56
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen op Wolvendonk 3 in Raamsdonksveer. Het besluit werd genomen op 27 augustus.
De vergunning is goedgekeurd voor een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Het gaat specifiek om het vervangen van kozijnen op de genoemde locatie.
Wie meer wil weten over het besluit of de bijbehorende stukken kan deze op verzoek inzien bij de gemeente Geertruidenberg.
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