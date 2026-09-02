Vergunning verleend voor kappen van bomen in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het kappen van bomen op Landonk 6 in Raamsdonksveer. Het besluit is genomen op 25 augustus 2026 en betreft het vellen van houtopstanden.

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Op het adres Landonk 6, Raamsdonksveer, mogen bomen worden gekapt. Dit is vastgelegd in een besluit dat de gemeente Geertruidenberg op 25 augustus 2026 heeft genomen. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000574.

Het besluit heeft betrekking op het verwijderen van bomen, oftewel het vellen van houtopstanden. De vergunning is inmiddels verleend, waarmee de werkzaamheden mogen plaatsvinden.