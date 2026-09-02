Op 25 augustus heeft de gemeente besloten een vergunning te verlenen voor een tijdelijke wegafsluiting nabij Weegbree 1 in Raamsdonksveer. Dit is nodig voor werkzaamheden en geldt voor één dag.

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Het besluit heeft betrekking op het opslaan van roerende zaken tijdens de werkzaamheden. De vergunning is aangevraagd onder zaaknummer Z2026-00000615.

De tijdelijke afsluiting zorgt ervoor dat een deel van de weg niet toegankelijk is. Het besluit is bedoeld om de werkzaamheden veilig en efficiënt te laten verlopen.