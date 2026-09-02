Nieuwe woonwijk met 100 woningen in Duizel Noord

De gemeente Eersel heeft op 7 juli 2026 een wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. Dit maakt de bouw van circa 100 woningen mogelijk in Duizel Noord, nabij de Sint Janstraat en Hoeksen Bogt.

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Het aangepaste omgevingsplan voor Duizel Noord fase III ligt vanaf 3 september tot 15 oktober 2026 ter inzage. Het plan voorziet in de ontwikkeling van een gevarieerde woonwijk met ongeveer 100 woningen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt het gebied groen ingericht, met landschappelijke elementen, waterberging en speelvoorzieningen.

Het plangebied sluit aan op het bestaande woongebied Duizel Noord en ligt ten noorden van Duizel. De woningen komen in een omgeving die rekening houdt met duurzaamheid en leefbaarheid. Het omgevingsplan is digitaal in te zien via de website van de overheid.