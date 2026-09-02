Straatevenement tijdens Reusel Kermis krijgt groen licht

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor een straatevenement aan de Wilhelminalaan tijdens de Reusel Kermis op 13 en 14 september.

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Het straatevenement maakt deel uit van de activiteiten rond de Reusel Kermis en vindt plaats op woensdag 13 en donderdag 14 september. De vergunning is op 31 augustus goedgekeurd door de gemeente Reusel-De Mierden. Het evenement zal plaatsvinden aan de Wilhelminalaan en is bedoeld om extra sfeer en vermaak te bieden tijdens de kermis.

Volgens de gemeente kan de vergunning invloed hebben op de omgeving. Het besluit ligt zes weken ter inzage. Het kenmerk van de vergunning is 16676301.