Vergunning voor bouw aardappelbewaarloods in Reusel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de bouw van een aardappelbewaarloods aan de Postelsedijk. De vergunning is op 26 augustus 2026 verleend.

Gevonden voor jou

Het gaat om de bouw van een bedrijfsgebouw aan Postelsedijk 7 - 9 in Reusel. Dit gebouw is bedoeld voor het bewaren van aardappelen. Het kenmerk van de zaak is 16676391.

Met het besluit kan de omgeving mogelijk veranderen. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente. Tijdens deze periode kunnen betrokkenen reageren.