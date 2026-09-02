Gemeente Etten-Leur: nieuwe vergunningsaanvragen en verleende vergunning

De gemeente Etten-Leur heeft nieuwe aanvragen en een verleende vergunning gepubliceerd. Het gaat onder meer om een uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf en een airco-unit op een monumentaal pand.

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In Etten-Leur zijn meerdere nieuwe omgevingsaanvragen ingediend. Zo wordt gevraagd om toestemming voor het plaatsen van een carport aan de Rijsdijk 106 en het isoleren van een dak aan de Rode Poort 9. Ook is er een aanvraag ingediend voor het vervangen van kozijnen door kunststof aan de Oude Bredaseweg 96 en voor de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf aan Achter de Vaart 3A.

Daarnaast is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een airco-unit op het dak van een monumentaal pand aan Van Bergenplein 39N.