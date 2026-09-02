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Basisschool De 4 Heemskinderen breidt uit in Etten-Leur
Vandaag om 09:56
Basisschool De 4 Heemskinderen in Etten-Leur heeft nieuwe faciliteiten geopend. De uitbreiding biedt meer ruimte voor leerlingen en maakt samenwerking met zorgprofessionals mogelijk.
De nieuwe faciliteiten van basisschool De 4 Heemskinderen zijn officieel geopend door wethouder René Verwijmeren. Met de extra ruimte kan de school beter inspelen op onderwijsvernieuwing en de groei van de gemeente Etten-Leur. Ook wordt het samenwerken met zorgprofessionals makkelijker.
Volgens de school is het een investering in de toekomst, waarbij leren, spelen en ontwikkelen centraal staan. De uitbreiding komt niet alleen ten goede aan de leerlingen en leerkrachten, maar ook aan de wijk en de gemeente.
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