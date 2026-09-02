Inlooppunt dementie biedt hulp in Etten-Leur

Het inlooppunt dementie in Etten-Leur biedt iedere eerste dinsdag van de maand informatie en advies aan mensen met vragen over dementie.

Gevonden voor jou

In Etten-Leur kunnen mensen met vragen over dementie terecht bij het inlooppunt dementie. Dit initiatief is bedoeld voor zowel mensen met dementie als hun naasten. Het inlooppunt biedt hulp op het gebied van zorg en welzijn. Een casemanager dementie en sociaal werker staan klaar om vragen te beantwoorden, advies te geven en een luisterend oor te bieden.

Het inlooppunt bevindt zich bij het Steunpunt mantelzorg aan de Valpoort 153 in Etten-Leur. Het is geopend op elke eerste dinsdag van de maand, van twee tot vier uur ’s middags. Iedereen is welkom om vrij binnen te lopen.