Moerascipres bij Wersakker in Mierlo mag worden gerooid

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het rooien van een moerascipres bij Wersakker 38 in Mierlo. Het besluit is op 31 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om één moerascipres op een locatie nabij Wersakker 38 in Mierlo. De vergunning is verleend door de gemeente Geldrop-Mierlo en maakt het mogelijk om de boom te verwijderen.

Het besluit is genomen op 31 augustus 2026. Meer details over de aanvraag, zoals het zaaknummer 17713837741, zijn bij de gemeente beschikbaar.