Warmtepomp gepland aan ter Borghstraat in Geldrop

Bij een woning aan de ter Borghstraat in Geldrop is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een warmtepomp. De gemeente ontving de aanvraag op 27 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan de ter Borghstraat 9 in Geldrop. De aanvraag, met zaaknummer 17713843001, betreft het installeren van een warmtepomp. Deze systemen worden vaak gebruikt om huizen op een milieuvriendelijke manier te verwarmen.

Op dit moment is bezwaar maken tegen de aanvraag niet mogelijk. Dat kan pas wanneer de gemeente een besluit neemt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.