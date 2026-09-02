Advertentie
Warmtepomp gepland aan ter Borghstraat in Geldrop
Vandaag om 09:56
Bij een woning aan de ter Borghstraat in Geldrop is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een warmtepomp. De gemeente ontving de aanvraag op 27 augustus.
Het gaat om een woning aan de ter Borghstraat 9 in Geldrop. De aanvraag, met zaaknummer 17713843001, betreft het installeren van een warmtepomp. Deze systemen worden vaak gebruikt om huizen op een milieuvriendelijke manier te verwarmen.
Op dit moment is bezwaar maken tegen de aanvraag niet mogelijk. Dat kan pas wanneer de gemeente een besluit neemt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie