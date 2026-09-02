Vrijstaande woning krijgt groen licht in Mierlo

Op Waterjuffer kavel 9 in Mierlo mag een vrijstaande woning gebouwd worden. Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo hebben op 31 augustus 2026 de omgevingsvergunning hiervoor verleend.

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De vergunning is afgegeven voor het bouwen van een vrijstaande woning op een kavel in de wijk Luchen. Het besluit is genomen onder zaaknummer 17713690244. Hiermee krijgt het project officieel toestemming om van start te gaan.

De locatie waar de woning komt, Waterjuffer kavel 9, ligt in Mierlo, een deel van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het besluit is verzonden op 31 augustus 2026.