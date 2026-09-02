Vergunning verleend voor woninguitbreiding in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft op 27 augustus een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Kluizerdijk 81.

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Het besluit heeft betrekking op zowel het bouwen als het handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening. De aanvraag werd behandeld volgens een uitgebreide procedure.

De woninguitbreiding aan de Kluizerdijk in Valkenswaard kan nu van start gaan, nu de gemeente akkoord heeft gegeven. Het besluit is op 31 augustus openbaar gemaakt.