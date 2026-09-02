Vergunning verleend voor tijdelijke bewoning in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor tijdelijk wonen in een voormalige mantelzorgwoning aan de Dommelseweg.

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Op 31 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Dommelseweg 148, waar toestemming is verleend om de voormalige mantelzorgwoning tijdelijk te bewonen.

Dit besluit valt onder een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Deze regeling maakt het mogelijk om voor bepaalde situaties af te wijken van het standaard bestemmingsplan. Het besluit is genomen met zaaknummer 506455.