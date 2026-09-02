Melding bodemenergiesysteem bij Heidehorst in Valkenswaard

In Valkenswaard is een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem bij Heidehorst 4. Het gaat om een kennisgeving van Bergmans Grondboringen B.V. die op 27 augustus 2026 is ingediend.

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Het bedrijf Bergmans Grondboringen B.V. heeft een melding gedaan voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem, dat wordt aangelegd op het adres Heidehorst 4 in Valkenswaard, is bedoeld om energie uit de bodem te benutten. Het gaat hierbij om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Aan de melding zijn geen bezwaarprocedures verbonden. Het DSO-verzoeknummer van deze melding is 2026082701450 en het kenmerk Z-2026-013773. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.