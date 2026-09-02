Vergunning voor dakkapel en zonnepanelen in Willemstad

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor werkzaamheden aan een woning op Voorstraat 16 in Willemstad. Het gaat om het vervangen van het dak, legaliseren van een dakkapel en plaatsen van zonnepanelen.

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De vergunning is op 31 augustus 2026 verzonden en geldt voor de genoemde aanpassingen aan de woning in Willemstad. Hiermee mogen de eigenaar van het pand het dak vernieuwen, een bestaande dakkapel officieel laten goedkeuren en zonnepanelen installeren.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking van het besluit. Eventuele bezwaren tegen de vergunning kunnen binnen zes weken worden ingediend. De procedure start op de dag na verzending van het besluit aan de aanvrager.