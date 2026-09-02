Magazijnstellingen geplaatst aan Palletweg in Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van magazijnstellingen aan de Palletweg 9 en 11. Het besluit is op 31 augustus verzonden en treedt de dag daarna in werking.

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Het project betreft het plaatsen van magazijnstellingen op twee adressen aan de Palletweg in Moerdijk. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente. De beschikking is verzonden op 31 augustus 2026 en gaat in op 1 september.

Hoewel de vergunninghouder direct met de werkzaamheden mag beginnen, kunnen belanghebbenden binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit kan schriftelijk of digitaal via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders.