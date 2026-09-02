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Buurtfeest op 17 Septemberstraat in Veldhoven gemeld

Vandaag om 09:56

Op 19 september is een buurtfeest gemeld aan de 17 Septemberstraat in Veldhoven. De activiteiten zijn vergunningvrij.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 24 augustus een melding ontvangen van een buurtfeest aan de 17 Septemberstraat. Het feest staat gepland voor 19 september en is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01482.

Aangezien de activiteiten geen vergunning vereisen, zijn er geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Het buurtfeest kan daardoor zonder aanvullende toestemming doorgaan.

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