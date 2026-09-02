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Melding braderie in Veldhoven zonder vergunning
Vandaag om 09:56
De gemeente Veldhoven heeft een melding ontvangen voor een braderie op de Patacker 2. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.
Op 20 augustus 2026 heeft de gemeente Veldhoven een melding geregistreerd voor een braderie onder de naam "Braderie Hoeve Zuid". De locatie van het evenement is Patacker 2. Omdat de activiteit vergunningvrij is, kunnen er geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01478. De braderie valt binnen de regels waarbij geen vergunning vereist is.
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