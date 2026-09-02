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Omgevingsvergunning Heerseweg 12 in Veldhoven ingetrokken
Vandaag om 09:56
De gemeente Veldhoven heeft de omgevingsvergunning voor Heerseweg 12 ingetrokken. Het besluit is genomen op verzoek van de vergunninghouder.
De intrekking van de vergunning voor het adres Heerseweg 12 in Veldhoven is op 31 augustus 2026 vastgesteld. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01491.
Volgens de gemeente is het besluit genomen omdat de vergunninghouder hier zelf om heeft gevraagd. Het gaat om een omgevingsvergunning, die eerder was verleend voor deze locatie.
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