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Buurtfeest Huysackers in Veldhoven op 5 september
Vandaag om 09:56
Op 5 september wordt het Buurtfeest Huysackers gehouden op de Brink in Veldhoven.
De gemeente Veldhoven heeft op 25 juli een melding ontvangen voor het evenement Buurtfeest Huysackers. Het buurtfeest vindt plaats op de Brink en is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01320.
Voor dit evenement is geen vergunning nodig, omdat de activiteiten vergunningvrij zijn. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is tot het indienen van een bezwaar of zienswijze.
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