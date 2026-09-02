Buurt BBQ op 19 september in Veldhoven vrij van vergunning

Op 19 september wordt aan het Vingerhoetspad in Veldhoven een Buurt BBQ gehouden. Voor dit evenement is geen vergunning nodig, aldus een melding bij de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 4 augustus een melding ontvangen over een buurtbarbecue aan het Vingerhoetspad. Het evenement, dat plaatsvindt op 19 september, is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01360.

Omdat de activiteiten niet vergunningplichtig zijn, zijn er geen mogelijkheden om bezwaar te maken. De gemeente behandelt dit soort meldingen als een administratieve formaliteit.