Björn van der Doelen treedt op bij Van Goghkerkje in Nuenen

Op 12 september 2026 treedt Björn van der Doelen op in de tuin van het Van Goghkerkje in Nuenen. De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend aan Stichting Nazomer Sessies.

Gevonden voor jou

Het optreden van Björn van der Doelen vindt plaats op het terrein van het Van Goghkerkje aan Papenvoort 2A. De vergunning is op 26 augustus 2026 verleend aan Stichting Nazomer Sessies Nuenen.

Het concert maakt deel uit van een reeks culturele activiteiten die in Nuenen worden georganiseerd. Het Van Goghkerkje, bekend om zijn historische waarde, vormt een bijzondere locatie voor dit evenement.