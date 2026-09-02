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Melding mestvergistingsinstallatie in De Mortel
Vandaag om 09:56
Priems Agro VOF heeft een melding gedaan voor een mestvergistingsinstallatie en het opslaan van drijfmest aan de Venraysedijk in De Mortel.
Op 1 juli 2026 heeft de gemeente Gemert-Bakel een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om een kennisgeving van Priems Agro VOF voor activiteiten op het adres Venraysedijk 42 in De Mortel.
De melding betreft een mestvergistingsinstallatie en de opslag van drijfmest. Dit soort meldingen zijn uitsluitend bedoeld als kennisgeving en bieden geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren. De procedure is gekoppeld aan zaaknummers Z-2026-011304 en Z-2026-011303.
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