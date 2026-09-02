Bomenkap op Hoevensestraat in Vught met herplantplicht

In Vught is toestemming gegeven om tien bomen te kappen aan de Hoevensestraat 14. Er geldt een herplantplicht voor tien nieuwe bomen.

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De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het kappen van tien bomen op het adres Hoevensestraat 14. De vergunning is op 27 augustus 2026 verstuurd. Het besluit bevat een verplichting om tien nieuwe bomen te planten als compensatie.

De herplantplicht is bedoeld om het groen in de omgeving in stand te houden. Het kappen van bomen kan nodig zijn om ruimte te maken of omdat bomen ziek zijn, maar herplant zorgt ervoor dat de balans in de natuur behouden blijft.