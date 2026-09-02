Verbouwing woning met dakopbouwen en dakterras in Vught

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan de Dorpsstraat. Het gaat om een interne verbouwing, twee dakopbouwen en een dakterras.

Gevonden voor jou

Op 27 augustus 2026 is door burgemeester en wethouders van Vught een vergunning verstrekt voor het aanpassen van een woning aan de Dorpsstraat 7. De plannen omvatten een interne verbouwing, het bouwen van twee dakopbouwen en het realiseren van een dakterras.

De woning ligt in Vught en de vergunning biedt toestemming om af te wijken van de standaardregels in het omgevingsplan. Het project heeft betrekking op zowel bouwtechnische als esthetische aanpassingen.